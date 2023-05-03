В Иркутском районе началась реконструкция электросетей

Это плановое мероприятие позволит увеличить пропускную способность линий электропередач, нагрузка на которые в последние годы резко выросла из-за высоких темпов частной застройки и нелегального майнинга. Энергетики предупреждают, что при проведении реконструкций будет временно ограничено электроснабжение в Хомутово, Грановщине, Дзержинске и Пивоварихе.

В Иркутском районе началась плановая реконструкция электросетей.

Фото: Дмитрий Дмитриев

Филиал «Восточные электрические сети» Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) приступил к реконструкциям четырех воздушных линий 10 кВ в Иркутском районе. Работы позволят увеличить пропускную способность и перераспределить нагрузку, а значит, повысить качество электроснабжения свыше трех тысяч потребителей. Кроме того, энергетики предусмотрели возможность создания резервных схем, это позволит не оставлять потребителей на продолжительное время без электроснабжения при проведении плановых и аварийных работ. В Грановщине линию перенесут для реконструкции автодороги по 1-му Грановскому подъему.

Для безопасного проведения реконструкций потребуется временно ограничивать электроснабжение. До конца июля потребуется частичное ограничение в Хомутово и Грановщине, а также в Дзержинске и Пивоварихе. Накануне проведения плановых работ информация размещается на страницах аккаунтов «Свет38»т в «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассниках» , также она доступна сайте «Иркутскэнергосбыта». В планах работ возможны изменения, энергетики приложат все усилия, чтобы завершить реконструкции досрочно.

Александр Щекин, директор филиала «Восточные электрические сети»:

– Нагрузка на сети и энергопотребление во всем Иркутском районе только увеличивается, в последние годы прирост составляет около 20%. Поэтому для исключения перегрузка и выхода оборудования из строя требуется усиливать электрическую сеть. В этом году мы запланировали работы по нескольким объектам, начинаем с четырех воздушных линий. Просим жителей отнестись с пониманием и приносим извинения за вынужденные неудобства.

Значительный прирост энергопотребления в Иркутском районе энергетики связывают как с нелегальным майнингом, так и с высокими темпами частной застройки. В этих условиях довольно сложно прогнозировать характер энергопотребления, ИЭСК по возможности форсирует реконструкцию существующих и строительство новых объектов, однако для комплексного решения вопроса электроснабжения Иркутского района требуются дополнительные инвестиции.