Украинские беспилотники атаковали Кремль

Пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на сегодня, 3 мая, Украина пыталась нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками. Власти заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».



– Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции Президента Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлёта осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет. Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведённые накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, – говорится в официальном сообщении .

Уточняется, что в результате террористического акта Владимир Путин не пострадал, график его работы не изменён, работа продолжается в обычном режиме.