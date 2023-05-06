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Выплату смогут получить семьи участников СВО из Иркутской области за рождение ребенка

Единовременную выплату смогут получить семьи участников спецоперации на Украине из Иркутской области за рождение ребенка – она составит 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Выплату может получить семья участника СВО, у которого есть регистрация в Иркутской области по месту жительства или по месту пребывания. Также он должен являться участником СВО на момент обращения семьи за выплатой. Право на выплату сохраняется в течение года со дня рождения ребенка», – пояснили власти.

При одновременном рождении двух и более детей деньги предоставят на каждого ребенка. По состоянию на 5 мая выплата назначена за 127 малышей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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