Выплату смогут получить семьи участников СВО из Иркутской области за рождение ребенка

Единовременную выплату смогут получить семьи участников спецоперации на Украине из Иркутской области за рождение ребенка – она составит 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Выплату может получить семья участника СВО, у которого есть регистрация в Иркутской области по месту жительства или по месту пребывания. Также он должен являться участником СВО на момент обращения семьи за выплатой. Право на выплату сохраняется в течение года со дня рождения ребенка», – пояснили власти.

При одновременном рождении двух и более детей деньги предоставят на каждого ребенка. По состоянию на 5 мая выплата назначена за 127 малышей.