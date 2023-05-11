Какое жильё россияне покупали в ипотеку в апреле?

В объёме выдач ипотеки по-прежнему преобладает вторичное жильё — от 54,8% до 80,2% в топ-10 крупнейших регионах России по ипотечным сделкам, показало исследование аналитиков Домклик Сбера. Они изучили структуру выданных в апреле 2023 года ипотечных кредитов Сбербанка и рассказали, как изменились предпочтения россиян при выборе недвижимости.

Вторичный рынок

Средняя по России доля выдач кредитов на покупку готовых квартир составила 68,8%. По данным Домклик, наиболее заметный прирост сделок на вторичном рынке зафиксирован в отдалённых регионах России — в Республике Адыгея (+21,6%), Республике Хакасия (+6,2%) и Приморском крае (+5,9%).

Новостройки

Доля сделок на первичном рынке (24%) по-прежнему высока относительно уровня второго полугодия 2022 года: тогда среднемесячная доля сделок была на уровне 20%.

ИЖС

В сегменте индивидуального жилищного строительства достигнут очередной исторический рекорд. В апреле Сбер выдал 5,3 тыс. кредитов на 23 млрд рублей (в марте — 4,4 тыс. на 18,9 млрд рублей). По данным Домклик, больше всего спрос на ИЖС увеличился в Сахалинской области (+3,5% к марту), Республике Марий Эл (+3,2%) и Рязанской области (+3,1%).

По мнению экспертов, выдачи по ИЖС продолжат расти. По прогнозам аналитиков Домклик Сбербанка, в 2023 году объём выдач достигнет 200 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в 2022 году, и в 8 раз превышает показатель 2021 года.