«Цифра банк» возглавил Игорь Пучков, «Цифра брокер» – Сергей Носов

Генеральным директором «Цифра брокер» назначен Сергей Носов. Ранее он возглавлял «Цифра банк» на позиции председателя правления. Вместо него главой банка стал Игорь Пучков, ранее занимавший пост заместителя председателя правления «Цифра банк». Обе кандидатуры согласованы Банком России.

Сергей Носов обладает 15-летним опытом работы в инвестиционно-банковской сфере, занимал руководящие должности в различных брокерских компаниях. С 2008 года стоял у истоков создания «Цифра брокер» (ИК «Фридом Финанс»), в 2018 году сконцентрировался на развитии бизнеса в направлении корпоративного блока и андеррайтинга в должности заместителя генерального директора. В июне 2022 года занял пост председателя правления «Цифра банк».

Игорь Пучков более 20 лет работает в финансовой сфере. Начал карьеру в 2003 году в ЗАО КБ «Ситибанк», занимал руководящие должности в ведущих зарубежных и российских банках. В марте 2022 года занял пост заместителя председателя правления «Цифра банк».

На новых позициях Сергей Носов и Игорь Пучков продолжат реализовывать задачи по построению цифровой экосистемы, развитию российского рынка и выстраиванию партнерских отношений с компаниями из дружественных юрисдикций, поставленные новым владельцем «Цифры».

Владимир Почекуев, ранее занимавший должность генерального директора «Цифра брокер», принял решение покинуть компанию и присоединиться к команде холдинга Freedom Holding Corp., где займется развитием бизнеса в новых юрисдикциях.

«Стратегия развития брокера и банка в связи с новыми назначениями не поменяется. Сергей Носов и Игорь Пучков занимали руководящие должности в «Цифре», обладают высоким уровнем компетенции и знанием рынка, что делает их лучшими кандидатами на новые позиции», - комментирует сооснователь и владелец «Цифры» Максим Повалишин.

Сделка по покупке «Цифра брокер» Максимом Повалишиным у холдинга Freedom Holding Corp. была завершена в феврале 2023 года, соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ. В периметр сделки также вошел «Цифра банк» (ООО «ФФИН Банк»), основным владельцем которого является инвестиционная компания. Максим Повалишин 24 октября 2022 года возглавил совет директоров инвестиционной компании и наблюдательный совет банка.

После объявления о сделке брокер и банк провели ребрендинг и стали работать под коммерческими наименованиями «Цифра брокер» и «Цифра банк».

«Цифра банк» (коммерческое наименование ООО «ФФИН Банк») работает на рынке с 1990 года. Предлагает широкую линейку инвестиционных и классических банковских продуктов. Банк является участником Системы страхования вкладов, а также Московской международной валютной ассоциации (ММВА) и Московской Биржи. В настоящее время в России работает более 40 отделений.

ООО «Цифра брокер» работает на фондовом рынке с 2010 года, является участником торгов Московской Биржи и СПБ Биржи, членом НАУФОР. Компания имеет лицензии Банка России на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, включено в реестр инвестиционных советников. На сегодня насчитывается около 60 региональных офисов, работающих под брендом «Цифра брокер», а число клиентов компании превышает 200 тысяч. Брокер имеет рейтинг кредитоспособности от агентства «Эксперт РА» на уровне ruBBB с «развивающимся» прогнозом.