Студентов предложили уравнять в ряде льгот

Сейчас они рознятся в зависимости от формы обучения, сообщают «Известия».

В России предлагают дать одинаковые льготы студентам очного, вечернего и заочного отделения, получающих первое высшее образование. В частности, речь идет о скидке на проезд и на посещение культурных учреждений, которые сегодня доступны только учащимся дневного отделения. Инициативу готовят к внесению до конца весенней сессии депутаты КПРФ.

Эксперты считают ее актуальной. По их мнению, существенных расходов музеи не понесут. Впрочем, в «Единой России» опасаются возможного «перевеса» гарантий в отношении студентов заочных и очно-заочных отделений.

– Будет справедливо уравнять студентов очной, очно-заочной и заочной формы обучения и в ряде льгот, а именно – в скидках на проезд в электричках и на посещение учреждений культуры при получении ими первого высшего образования, – первый зампредседателя комитета ГД по безопасности сказал Юрий Афонин.