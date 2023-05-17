Новости

ВТБ первым из российских банков открыл представительство в Иране

ВТБ открыл свое представительство в Иране, передает ТАСС сообщение заместителя министра торговли, промышленности и шахт, главы Организации развития торговли исламской республики Алирезы Пейманпака.

– Это первый российский банк, непосредственно представленный в исламской республике. Присутствие ВТБ будет способствовать совершенствованию прозрачности банковских операций, – отметил иранский чиновник.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что на этом фоне акции ВТБ резко выросли на3,6%, торгуясь на отметке 0,02314 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Клубный дом Бабр
В гармонии с контекстом. Архитектор Александр Янов – о работе над клубным домом «Бабр»
Элитность до мелочей. 5 фактов о клубном доме «Бабр» в центре Иркутска
«Этот объект украсит наш город» – Максим Ефимов, ГК Prostor Group, о клубном доме «Бабр»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес