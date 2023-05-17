ВТБ первым из российских банков открыл представительство в Иране

ВТБ открыл свое представительство в Иране, передает ТАСС сообщение заместителя министра торговли, промышленности и шахт, главы Организации развития торговли исламской республики Алирезы Пейманпака.

– Это первый российский банк, непосредственно представленный в исламской республике. Присутствие ВТБ будет способствовать совершенствованию прозрачности банковских операций, – отметил иранский чиновник.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что на этом фоне акции ВТБ резко выросли на3,6%, торгуясь на отметке 0,02314 руб.