Минфин поддержал увеличение срока ремонта по ОСАГО до 45 дней

Власти хотят увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. Такую инициативу поддержал замглавы Минфина Алексей Моисеев, сообщают «Известия».

На фоне нехватки деталей и сложностей с их поставками это поможет повысить долю машин, которые восстанавливаются по обязательным полисам, считают в Российском союзе автостраховщиков. Эта мера позволит чаще ремонтировать китайские и корейские машины, но по европейским маркам только средний срок доставки комплектующих достигает полугода, отметили участники рынка. Эксперты поддержали такое послабление, потому что денежных выплат иногда не хватает для ремонта.

На фоне сложностей с поставками автозапчастей в Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней.

В условиях нехватки комплектующих и длительных сроков их поставки такая мера позволит увеличить долю машин, которые ремонтируются по ОСАГО, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В 2021-м по обязательным полисам восстанавливали 8,8% машин, однако к концу прошлого года показатель снизился до 5,3%. В остальных случаях клиенты получали денежную выплату.