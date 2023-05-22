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В проект реконструкции дороги в «Хрустальный парк» внесут изменения

В проект реконструкции дороги в деревне Новолисиха Иркутского района решение внести изменения. Ход работ по реконструкции  проверили специалисты министерства строительства Иркутской области. В рабочем выезде приняли участие замминистра Владимир Царан и начальник управления комплексного развития и стимулирования в строительстве Евгений Шведов. Напомним, что  объект планируется завершить к 2025 году. Финансирование составит более 742 млн рублей, из них федерального бюджета – 713,04 млн рублей, из областного бюджета – 29,85 млн рублей.

– Проект дорожной инфраструктуры реализуется в рамках проекта жилищного строительства микрорайона «Хрустальный парк». Реализация проекта позволит ввести в 2024 году 37 тысяч квадратных метров нового жилья, – отметил заместитель министра строительства Иркутской области Владимир Царан.

На сегодняшний день на объекте вырыт котлован под накопительный и регулирующий резервуары локальных очистных сооружений. Произведено снятие почвенно-растительного слоя для дальнейших работ. Кроме того, завершается монтаж наружного освещения, ведется переустройство высоковольтных линий электропередач и подготовка основания под водопропускные трубы. А также выполнено армирование дна накопительного резервуара очистных сооружений, залито днище резервуара.

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– По итогу рабочего выезда решено внести изменения в проектную документацию, особенно в части проектирования локально очистных сооружений. При этом подрядчик работу не остановит, реконструкция продолжится в соответствии с графиком, – сообщил Евгений Шведов.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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