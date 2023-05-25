«Была возможность удвоить капитал». Эксперты – о фондовом рынке

Круглый стол "Новое время на фондовом рынке: как удвоить капитал?", организованный порталом SIA.RU и Газетой Дело. Фото: Андрей Фёдоров

Весна 2023-го стала довольно удачной для российского фондового рынка. На фоне относительного политического затишья и дивидендных историй индекс Мосбиржи растёт беспрерывно уже несколько месяцев подряд. Означает ли это, что рынок адаптировался к новой реальности? Как ведут себя инвесторы спустя год после кризиса? Эти и другие вопросы портал SIA.RU и Газета Дело обсудили на круглом столе с экспертами.

Времена турбулентности, паники и эмоций на фондовом рынке прошли: уже к лету 2022-го инвесторы адаптировались к изменившейся реальности и начали активно пользоваться новыми возможностями, приумножая свои капиталы. А таких возможностей, как рассказали участники круглого стола, было немало.

Эдуард Семёнов, директор иркутского филиала компании «БКС Мир инвестиций».

Круглый стол "Новое время на фондовом рынке: как удвоить капитал?", организованный порталом SIA.RU и Газетой Дело. Фото: Андрей Фёдоров

Для крупных инвесторов, по словам Эдуарда Семёнова, директора иркутского филиала компания «БКС Мир инвестиций», самым перспективным инструментом оказались облигации. Зарабатывали в основном на арбитраже – на разнице между стоимостью облигаций на западных площадках, где иностранные инвесторы обязаны были продавать бумаги из-за санкционного давления, и в России. «Наши инвесторы там покупали, переводили в Россию – и зарабатывали на разнице, которая была существенной. Многие клиенты в июне прошлого года купили облигации по 30% от номинала. Даже выходя с дисконтом, инвестор удваивал капитал». Тот же сценарий сработал и с корпоративными облигациями: покупая на западе бумаги, например, Газпрома по 50-55%, можно было продать их в России по 90%. «Некоторые инвесторы успевали провести такую операцию несколько раз», – рассказал Эдуард.

Сергей Малых, директор инвестиционной компании Центум.

Фото: Андрей Фёдоров

Сергей Малых, директор инвестиционной компании Центум, также считает облигации наиболее интересным на сегодняшний день активом. По его словам, заработать на них сегодня могут и менее крупные инвесторы. «Речь идет о замещающих бумагах. Инвесторы покупали их на западе с дисконтом – сейчас они хотят выти в кэш. Появляются возможности, когда бумаги торгуются здесь с учетом издержек даже дешевле, чем там. Для частных инвесторов это прекрасный момент, возможность зафиксировать на долгий срок хорошую доходность, 8-11%. При этом купоны по облигациям привязаны к валюте, но выплачивать их будут в рублях».

Эдуард Ряхов, главный менеджер «Открытие Инвестиции» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

По мнению Эдуарда Ряхова, главного менеджера «Открытие Инвестиции» в Иркутске, даже несмотря на всю привлекательность облигаций, не стоит «складывать все яйца в одну корзину». В любые времена важно диверсифицировать свой портфель: в нем должны быть представлены драгоценные металлы, акции, облигации, фонды денежного рынка. «Основная защита и спокойствие для инвестора – это аллокация по классам активов и периодические ребалансировки портфеля. С таким подходом можно было спокойно, даже с небольшой прибылью, пересидеть турбулентный 2022 год. Мы много работаем с клиентами для того, чтобы воспитать инвестиционное мышление», – поделился Эдуард.

Евгений Кожевников, владелец дизайн студии Tandem Inc.

Фото: Андрей Фёдоров

Наряду с экспертами в круглом столе приняли участие и практикующие инвесторы. Они рассказали, как выбирают время и инструменты для инвестирования, что считают лучшим вложением в плане доходности – собственный бизнес, акции, облигации, недвижимость, криптовалюту.

Евгений Кожевников, владелец дизайн студии Tandem Inc, поделился, что в начале года не стал вкладывать прибыль в бизнес, как делал прежде, а открыл брокерский счет и теперь инвестирует в облигации.

Евгений Бакуров, предприниматель с 24-летним стажем, президент Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров.Фото: Андрей Фёдоров

Предприниматель с 24-летним стажем, президент Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Евгений Бакуров рассказал, что, когда события прошлого года «превратили его финансовую подушку в наволочку», он стал активно вкладываться в другие направления: от выращивания саженцев до торговли на Вайлдбериз.

Елена Борнер, управляющий партнер "Байкальского проектного офиса", вице-президент "Ассоциации консалтинговых компаний Сибири и Дальнего Востока", подтвердила: спрос среди инвесторов на новые бизнес-проекты растет. Многие предприниматели готовы вкладываться в производство, развитие туристического и гостиничного направлений. Новые времена открыли новые возможности для бизнес-сообщества и инвесторов.

Елена Борнер, управляющий партнер "Байкальского проектного офиса", вице-президент "Ассоциации консалтинговых компаний Сибири и Дальнего Востока". Фото: Андрей Фёдоров

Подробнее о круглом столе портал SIA.RU расскажет в следующих публикациях. А пока предлагаем посмотреть фоторепортаж Андрея Федорова с мероприятия.