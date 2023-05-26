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Дефицит кадров предложили закрыть оргнабором

Подобная практика применялась в СССР, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

При этом в Минтруде напомнили: граждане и сейчас при поддержке службы занятости могут переселиться в другой субъект, если устроятся там на работу, – такой услугой в 2022-м воспользовались 7,5 тыс. человек.

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На рынке труда сформировалась ситуация избыточной занятости при дефиците кадров (особенно для сложных производств), отмечается в докладе ЦМАКП. На предприятиях поддерживается искусственная занятость, что приводит к низкой производительности и, как следствие, ее недооценке.

«В результате отсутствуют мотивы к технологической модернизации предприятий и замещению труда роботами (и в целом к низкой инновационной активности в экономике); все большую роль на производстве играют недостаточно квалифицированные кадры, что сказывается на качестве. В итоге отсутствует как достаточный «кадровый резерв» в отраслях промышленности и строительства (из-за нежелания молодежи получать рабочие специальности), так и «запас» высвобождающихся работников», – говорится в докладе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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