78% иркутян в школьные годы давали списывать своим одноклассникам

Списывать в школе чаще всего давали нынешние PR-менеджеры, воспитатели и менеджеры по закупкам, а отказывавших одноклассникам больше всего среди программистов, экономистов и маркетологов. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

3 из 4 иркутян (78%), будучи школьниками, разрешали одноклассникам списывать. Судя по комментариям, во многих случаях это было не эпизодической помощью друзьям, а значимой частью образовательного процесса: «Я делал обществознание, историю и геометрию, взамен получал решения по алгебре, химии и физике»; «Я первый списывал, а потом списывали у меня». Только 5% опрошенных рассказали, что их тетради всегда были закрыты для одноклассников: по их мнению, преуспевать за счет чужой работы неэтично («Сосед по парте списал у меня и получил 5, а я — 3. Больше я списывать не давал»). В том, что у него никто и не просил списать, признался каждый одиннадцатый иркутянин (9%): «Я был хроническим троечником».

Больше всего тех, кто в школьные годы делился решенными домашками и контрольными с одноклассниками, — среди респондентов с высшим образованием (77%). Те, кто отказывал, чаще всего встречаются среди молодежи до 24 лет (8%).

Среди представителей 25 распространенных профессиональных групп о том, что они давали списывать, чаще всего рассказывали PR-менеджеры (93%), воспитатели (84%) и менеджеры по закупкам (82%). Отказывавших в такой помощи одноклассникам больше всего среди программистов и экономистов (по 10%), а также маркетологов (7%). О том, что у них не просили списать, чаще других говорили водители (13%), дизайнеры (12%) и продавцы (10%).