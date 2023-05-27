Алексей Акимов из Братска погиб в зоне спецоперации

Уроженец города Братска Иркутской области Алексей Акимов погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщил мэр Сергей Серебренников.

Мужчина родился 10 декабря 1984 года. Учился в школе № 14. Окончил Братский индустриально-металлургический техникум по специальности слесарь-ремонтник. С 2004 по 2006 год проходил срочную службу в Российской армии. С 2007 года работал на БрАЗе в литейном цехе.

В январе 2023 года подписал контракт на принятие участия в СВО. Погиб в Артемовске. В Братске остались мама, отец и дочь.