Ивенты, диджитал и печать. Анастасия Скиба, Собака.ру в Иркутске – о секретах успеха иркутского lifestyle-медиа

По данным Роскомнадзора, количество СМИ в России за прошедший год уменьшилось в полтора раза. Лайфстайл-издания, работающие по западной франшизе, массово покидали страну. Однако этот рынок жив, и в регионах чувствует себя неплохо, уверена Анастасия Скиба, – издатель, генеральный директор Собака.ru в Иркутске. О фишках проекта и о том, какую службу Собака может сослужить предпринимателям, она рассказала на бизнес-интенсиве «Новый босс», прошедшем в Иркутске в конце мая.

Концепция «глокал»

Журнал «Собака.ru», созданный в 1999 году в Санкт-Петербурге, а в 2016-м пришедший в Иркутск, сегодня является одной из крупнейших федеральных сетей городских lifestyle глянцевых журналов. Он позиционируется как интеллектуальное и при этом модное издание о людях – лидерах мнений. Собаку порой критикуют за небольшое количество текстового материала, однако уникальное сочетание регионального и федерального контента делает издание весьма популярным среди бизнес-аудитории.

– Тренд на мультипликативность – печать, диджитал, ивенты, – это то, что позволяет сейчас журналам чувствовать себя уверенно, – говорит Анастасия. – Но главный «секрет успеха» журнала – это концепция «глокал» – сочетание глобальных и локальных материалов в одном выпуске. Благодаря этому издание легко интегрируется в крупные города страны.

Проекты – Fashion и Special

Фишки Собаки – это ивенты и фэшн-проекты, которые снимаются в необычных местах, рассказала Анастасия. А ключевой инструмент коммуникационных стратегий – интеграции, которые набрали силу с появлением поколения влиятельных людей, активных в социальных сетях и блогах.

– Ивенты, фотопроекты, нативные статьи с интеграцией, в том числе с интеграцией себя как личного проекта – это то, в чем может участвовать бизнес. А задача издания – приглашать в проекты лидеров мнений. Наши герои – яркие представители бизнеса, культуры, медицины – не нуждаются в особом представлении. Важно отметить, что любой наш проект – не просто красивая картинка, – каждый из них всегда носит какой-то Special характер.

О тех, кто вызывает интерес и уважение

По словам Анастасии, Собака.ru проводит в Иркутске не меньше шести мероприятий в год, среди которых пре-пати (мероприятия, призванные настроить участников на нужный лад перед главным событием, – прим. ред.), а также различные премии. Одна из самых известных премий издания – топ-25 знаменитых людей Иркутска – в этом году пройдет в пятый раз.

– Людям года – тем, кто многое сделал для города, мы посвящаем отдельный выпуск. Я очень горжусь тем, что наши герои, а это люди абсолютно разных профессий и конфессий, могут заявить о себе. Надо сказать, что мы не продаем участие в этом проекте. Люди, о которых мы говорим, абсолютно заслуженно вызывают интерес и уважение. Мы же зарабатываем на спонсорских пакетах.

Список премий, организованных изданием, со временем меняется, подстраиваясь под текущие реалии, рассказала Анастасия. Так, модные и гастрономические премии уступили место дизайнерским. А премия «Лучшие дизайнеры и интерьеры Иркутска» стала одной из самых крупных в Сибири.

– Это всегда что-то невероятное, – говорит Анастасия Скиба, – дизайнерская сфера очень сильно развита в Иркутске. На самом мероприятии мы не только выделяем лучших, – мы обсуждаем достижения в области дизайна и архитектуры. В этом году, кстати, добавим номинацию по ландшафтному дизайну. Будут представлены также предметный дизайн и диджитал. Мероприятие планируется закрытое, на 750 человек, оно пройдет на бывшей территории БЦБК. Я думаю, будет классно.