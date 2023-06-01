Работа на лето. Опубликованы вакансии для детей от 14 лет в Иркутской области, что важно знать

За май 2023 года по всей России было открыто более 2,6 тысяч вакансий, доступных для соискателей с 14 лет – это в 4,5 раз больше, чем в мае 2022 года. Чаще всего соискателям-подросткам предлагают работу курьерами, промоутерами, продавцами-консультантами и менеджерами по продажам. Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, рассказала, какие тонкости нужно учитывать при трудоустройстве подростков.
По российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет, если такой соискатель уже получил общее образование или получает его, но только на свободное от учебы время, и без вреда для учебы. Это всегда должен быть легкий и безопасный для здоровья труд. При этом потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки.
Исключение — работа в сфере киноиндустрии, театра, модельного и иного творческого бизнеса: сниматься в рекламе или сериалах могут даже дошкольники. Трудовой договор в этом случае подписывает за ребенка его законный представитель. Однако, необходимое условие - такая работа не должна нести вред здоровью и нравственному развитию ребенка.
Намного меньше формальностей ждет подростков, которым уже исполнилось шестнадцать, а также учащихся вечерних школ с пятнадцатилетнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, как и со взрослыми соискателями, но все равно с особенностями труда несовершеннолетних работников.
Что важно знать?
- Если подросток устраивается на работу впервые, организация обязана оформить ему свидетельство государственного пенсионного страхования. Но трудовую книжку оформлять не обязательно, поскольку сведения о трудовой деятельности таких сотрудников будут формироваться в электронном виде.
- Рабочее время несовершеннолетних зависит от возраста:
- с 14 до 15 лет — не более 24 часов в неделю и 4 часов в день;
- с 15 до 16 лет — не более 24 часов в неделю и 5 часов в день;
- А в период учебы — не более 12 часов в неделю и 2,5 часов в день и для 14 и для 15-летних;
- с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю и 7 часов в день, в период учебы не более 17,5 часов в неделю и 4 часов в день
- Есть еще несколько тонкостей, которые следует знать и родителям, и работодателям при трудоустройстве подростков:
- Работодатель не вправе устанавливать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ).
- Запрещено использовать труд подростков в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, и материалами эротического содержания (ст. 63, 265 ТК РФ).
- Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. Его цель — выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья. В дальнейшем, до достижения 18-летнего возраста, медосмотры должны проводиться ежегодно за счет работодателя (ст. 69, 266 ТК РФ).
- Нельзя привлекать подростков к сверхурочной работе, а также к работе в выходные и праздничные дни, в ночное время (с 22:00 до 6:00 утра, вне зависимости от того, вся смена приходится на этот временной промежуток или только ее часть). Также запрещено направлять их в служебные командировки. Исключения составляют работники творческих специальностей, в число которых входят работники средств массовой информации, организаций из сферы кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков — тех, кто участвует в создании и/или исполнении произведений (ст. 268 ТК РФ).
- Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (ст. 265 ТК РФ).
- Подросток вправе распоряжаться своим заработком самостоятельно (ст. 26 ГК РФ).
- Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних составляет 31 календарный день. Предоставляется в удобное для него время, не переносится на следующий год и не заменяется денежной компенсацией (ст. 267 ТК РФ). Несовершеннолетнего нельзя отозвать из ежегодного отпуска (ст. 125 ТК РФ). Если подросток учится, то еще ему положен дополнительный учебный отпуск во время сессии.
- Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в дополнение к общему порядку допустимо только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ).
- Нельзя заключить договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетним. Он несет ее лишь в случаях, если ущерб причинен умышленно, либо в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, либо в результате совершения преступления или административного правонарушения (ст. 242 ТК РФ).
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Очень вероятно, что подростку предложат работу без оформления по трудовому договору. Соглашаться на это – большой риск. При работе без договора недобросовестный работодатель может обмануть ребенка с оплатой: по результатам опроса, который ранее провела Служба исследований hh.ru, среди несовершеннолетних работников с полной или частичной невыплатой зарплаты сталкивался примерно каждый пятый респондент.
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