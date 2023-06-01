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Четверть населения Иркутской области – это дети

В Иркутской области насчитывается более 567 тыс. детей в возрасте от 0 до 18 лет, это почти четверть (24%)  населения региона.  По данным на 31 декабря, в Иркутской области проживает 2,357 млн человек.

Как сообщает Иркутскстат, 24,6 тыс. детей родилось в 2022 году.

– 340 тыс. детей учатся в школах,  134 тыс. посещают дошкольные учреждения, 141 тыс. занимается дополнительными программами образования в области искусств, – говорится в сообщении ведомства.

Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Это один из самых старых международных праздников, который отмечают во всем мире с 1950 года.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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