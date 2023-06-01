Банк "Открытие" запустил трансграничные переводы в Турцию и Азербайджан

Банк «Открытие» расширил список стран, доступных для переводов на счета и банковские карты зарубежных национальных платежных систем. Теперь клиенты в мобильном приложении и интернет-банке также могут отправить деньги физическим лицам в Турцию и Азербайджан.

Для перевода в Азербайджан клиенту необходимо знать номер банковской карты, в Турцию — номер банковского счета (IBAN). Максимальная сумма за одну операцию составляет 15 000 рублей. Средства зачисляются в национальных валютах моментально и без комиссии.

«Мы дополнили перечень стран для трансграничных переводов популярными сегодня туристическими направлениями — Турцией и Азербайджаном. Это значительно расширит возможности наших клиентов, ускорит и упростит их финансовые операции», — отметил Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

Для перевода нужно зайти в раздел «Платежи» интернет-банка или мобильного банка, выбрать услугу «Переводы за границу» и страну.

С начала 2023 года клиенты банка «Открытие» получили возможность переводить средства на банковские карты национальных платежных систем стран СНГ: Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. За это время пользователи совершили более 15 тыс. трансакций на сумму свыше 70 млн рублей.