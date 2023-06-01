Преступление с контрабандой леса на 1,4 млрд рублей раскрыли в Иркутской области

Обвинение в совершении контрабанды леса на 1,4 млрд рублей в Иркутской области предъявлено одному из участников группировки, в которой состоят иностранные граждане, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По версии правоохранителей, преступники переправляли древесину через границу в период с 2018 по 2021 год, в общей сложности они экспортировали 202 тысячи кубических метров лесоматериалов.

Сотрудникам ведомства удалось доказать причастность к преступлению 38-летнего мужчины, которого теперь ждет суд.