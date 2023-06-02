РУСАЛ поможет Шелехову и другим городам измениться к лучшему

Компания объявила о старте нового грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа», направленного на поддержку, развитие и повышение качества жизни в малых населенных пунктах России. Победители получат до трех миллионов рублей на поддержку общественно значимых инициатив на местах.

Подать заявку на конкурс могут некоммерческие организации, частные предприниматели, государственные и муниципальные организации и фонды.

Для определения географии и ключевых направлений социальных инвестиций в рамках конкурса РУСАЛ использовал собственный аналитический инструмент Индекс устойчивого развития городов ответственности. Он позволяет оценивать привлекательность городов для жизни и работы, определять социальные сферы, остро нуждающиеся в инвестициях, а также анализировать их эффективность. Баллы по 12 ключевым направлениям Индекса присваиваются на основе статистических данных и опросов населения.

В географию грантового конкурса в 2023 году вошли 11 территорий ответственности РУСАЛа с наименьшими итоговыми баллами Индекса. В их числе малые города и сёла России: города Шелехов, Братск, Тайшет, а также Тайшетский и Шелеховский районы Иркутской области; город Ачинск и посёлок Таежный Красноярского края; посёлок Белогорск Кемеровской области; город Сорск Республики Хакасия; город Каменск-Уральский Свердловской области и город Бокситогорск Ленинградской области.

«Создание достойных условий жизни для людей в регионах ответственности РУСАЛ является абсолютным приоритетом для нас. Только в прошлом году мы направили 16,5 млрд рублей на социальные программы и проекты. Грантовый конкурс – еще один инструмент развития территорий, где работают наши производства», - сказал директор департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса РУСАЛа Рустам Закиев.

«РУСАЛ реализует грантовую поддержку социальных проектов с 2015 года. За 8 лет мы поддержали более 500 волонтерских проектов, более 300 экологических акций, в прошлом году - 19 проектов по оказанию помощи уязвимым слоям населения. Для нас важно, что теперь, основываясь на Индексе устойчивого развития городов ответственности, мы сможем действовать точечно, решая проблемы там, где это нужнее. По мнению людей, это образование, медицина, помощь малообеспеченным семьям, работа с трудными подростками, вовлечение их в культурную и общественную жизнь своих родных городов», — отметила исполнительный директор фонда Центр социальных программ РУСАЛа Юлия Герцик.

Заявки принимаются до 15 июля на платформе Гранты | Центр социальных программ РУСАЛа (fcsp.ru) , итоги подведут не ранее 20 сентября 2023 года.

Для удобства конкурсантов 6 июня в 12:00 по мск состоится онлайн-презентация грантового конкурса. На ней организаторы подробно расскажут о том, как правильно оформить заявку, как и в какие сроки будет проходить оценка проектов, на что следует обратить особое внимание при подаче документов. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке Презентация грантового конкурса проектов социального воздействия "Устойчивые города РУСАЛа" (bitrix24.site)