Банки запускают совместные программы с производителями среднетоннажных грузовиков

По данным аналитического агентства АВТОСТАТ, в первом квартале 2023 года выросли продажи новых грузовиков выросли на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас на отечественном рынке грузоперевозок наиболее востребованы грузовые автомобили развозного класса, поэтому банки и лизинговые запускают совместные кредитные и лизинговые программы с производителями таких машин.

В частности, такие продукты предлагают «Балтийский Лизинг» и ВТБ Лизинг. В свою очередь, «Открытие Авто», блок автобизнеса банка «Открытие», анонсировал совместную программу кредитования с официальным производителем и дистрибьютором грузовых автомобилей КАМАЗ Компас в России - ООО «Тракс Восток Рус» на недавно представленный на рынке автомобиль Компас 5.

Компас 5 относится к классу малотоннажных грузовиков и является самым легким грузовым автомобилем семейства Компас полной массой до 3,5 тонн. Для управления грузовиком достаточно иметь водительское удостоверение категории «В». На базовое шасси КАМАЗ Компас 5 можно установить рефрижераторный, изотермический, промтоварный фургоны, а также бортовую платформу с тентом.

Программа дает возможность получить финансирование под залог приобретаемого автомобиля с небольшим первоначальным взносом, с ее помощью перевозчики смогут обновить парк грузовиков, в котором, согласно рыночным данным на начало года, почти семь машин из каждых десяти старше десяти лет.