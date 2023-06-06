Россельхозбанк прогнозирует рост производства ягод в России

Россельхозбанк проанализировал рынок плодово-ягодных культур: в 2022 году валовой сбор ягод в хозяйствах всех категорий составил 690 тыс. тонн, что фактически соответствует среднему показателю за 2017 – 2021 годы. По оценкам экспертов банка, объем валового сбора ягод и доля отечественного сырья будут увеличиваться на фоне реализации инвестиционных проектов в сфере производства и переработки сырья.

Объем рынка земляники садовой (клубники) 2022 года составил 300 тыс. тонн, повторив показатели 2021 года. Большой вклад в ее производство вносят крупные личные подсобные хозяйства Краснодарского края и Северного Кавказа, которые реализуют свою продукцию в различных регионах России. Высокие объемы сбора клубники показывают также Московская и Ленинградская области, что обусловлено в первую очередь близостью к крупнейшим рынкам сбыта ягод.

По оценкам экспертов РСХБ в ближайшие 3 года российский рынок клубники будет расти в среднем на 5% в год с постепенным сокращением доли импортной продукции и перераспределением объемов между Турцией, Беларусью и Азербайджаном.

«Только 25% всех ягод, потребляемых россиянами в свежем виде, привозятся из-за рубежа ­­­– большая часть выращивается отечественными производителями и ЛПХ. Импортируемые ягоды чаще идут в переработку: основными потребителями являются предприятия пищевой промышленности, кондитерские, молочные и соковые производства. По итогам 2023 года ожидаем сохранение тренда на снижение импорта при одновременном росте российского производства», ­­­– отметила руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

В целом за прошедший 2022 год валовый сбор ягодных культур (земляника (клубника), малина, смородина, крыжовник и другие ягоды) во всех категориях хозяйств составил 690 тыс. тонн, 97,3% из которых обеспечено личными подсобными хозяйствами.

Лидерами прошедшего года стали: Приволжский федеральный округ c объемом производства 191 тыс. тонн (половину сбора обеспечили 4 субъекта Самарская и Нижегородская области, Республики Башкортостан и Татарстан); Центральный федеральный округ (166,4 тыс. тонн продукции суммарно, основными производителями стали Московская, Белгородская, Липецкая и Воронежская области); Южный федеральный округ (99,7 тыс. тонн), основная доля в котором традиционно приходится на Краснодарский край, Волгоградскую и Ростовскую область.

Эксперты Россельхозбанка прогнозируют рост собственного производства ягод к 2025 году на 15% за счет интенсификации производства, а также ввода новых мощностей по выращиванию ягод в закрытом грунте, открывающих возможности круглогодичного сбора урожая.

Справочно:

Объем импорта ягод в 2022 году сократился на 6% по отношению к 2021 году и составил 163 тыс. тонн, в том числе черешня (87 тыс. тонн, 53%), клубника (57,6 тыс. тонн, 35%), ягоды голубики, черники, клюквы, черники и брусники (15,6 тыс. тонн, 10%), малины – (2,4 тыс. тонн, 1,4%). Сокращение импорта не повлияло на общий объем российского рынка.

Основными экспортерами черешни в Россию в 2022 году стали Узбекистан 12,4 тыс. тонн (50% от объемов 2021 года), Азербайджан 29,2 тыс. тонн (прирост 50% к 2021 году), Турция 24,3 тыс. тонн (+7% к объемам 2021 года), Республика Молдова 9,8 тыс. тонн (+37% к уровню 2021 года).

Основными экспортерами клубники в 2022 году стали Турция - 28,2 тыс. тонн (93% от показателей 2021 года), Азербайджан - 9,8 тыс. тонн клубники (прирост в 2 раза к 2021 году), Республика Беларусь - 8,25 тыс. тонн (60% от объема импорта 2021 года), Сербия – 5 тыс. тонн (74% от объема импорта 2021 года), Армения – 1,7 тыс. тонн (+4% к показателям 2021 года), Египет 1,9 тыс. тонн (+8% к показателям 2021 года).

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