Спрос вырос на автокредиты в Приангарье

По оценке ВТБ, в мае российские банки выдали физлицам на покупку транспортных средств около 116 млрд рублей, что стало самым высоким показателем в истории рынка. Выдачи в сегменте автокредитования за пять месяцев на 9% «обогнали» результат аналогичного периода 2021 года.

Клиенты ВТБ в Иркутской области в мае заключили порядка 170 сделок на приобретение автомобилей на сумму более 176 млн рублей, на четверть больше, чем в апреле. Всего по итогам пяти месяцев 2023 года ВТБ в Приангарье оформил 500 автокредитов на сумму около 560 млн рублей, что примерно в 2,4 раза превышает итоги за январь-май прошлого года. Спрос на автокредиты у иркутских клиентов ВТБ один из самых высоких в Сибири, 16% от всех выдач в СФО приходится на Иркутскую область. Средний чек составил около 1,1 млн рублей.

В целом по России с января по май ВТБ оформил порядка 39,8 тыс. автокредитов на 48,6 млрд рулей.

Средний «чек» в структуре выдач банка по стране составил около 1,2 млн рублей. Наибольший показатель традиционно фиксируется в сегменте новых машин – в мае, по данным ВТБ, он достиг 1,6 млн рублей, тогда как в начале года держался на уровне 1,2 млн рублей.

На фоне ограниченного предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему пользуются машины с пробегом. В мае ВТБ проводил с такими транспортными средствами около 70% сделок, для сравнения, год назад авто с пробегом занимали около 54% в структуре выдач банка.

«Рынок автокредитования стабилизируется, как и остальные сегменты, связанные с потребительским спросом. Жители региона реализуют свои отложенные планы, в том числе по покупке авто. Мы рассчитываем на восстановление рынка. Этому будет способствовать рост отечественного производства, увеличение поставок новых авто из дружественных стран, а также расширение банковского предложения. Сегодня приобрести автомобиль в кредит можно с помощью кредита наличными под залог авто, есть кредит на покупку транспортного средства с пробегом, действуют государственные программы. Упрощены банковские процедуры: заявку на автокредит сейчас можно подать в любом офисе банка», - прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова.