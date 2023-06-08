50 рублей кэшбэка за заказ в "Бургер Кинг" получат держатели карт "Мир" от Примсоцбанка

Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка могут получить 50 рублей кэшбэка за любой заказ на сумму чека от 399 рублей в терминалах самообслуживания, в приложении и на сайте «Бургер Кинг».
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Для этого необходимо:
- Зарегистрировать карту «Мир» Примсоцбанка перед оплатой;
- Оплатить заказ на сумму чека от 399 рублей в терминалах самообслуживания, в приложении и на сайте «Бургер Кинг» зарегистрированной картой «Мир»;
- Получить кэшбэк 50 рублей.
Когда придёт кэшбэк:
Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.
Максимальная сумма кэшбэка — 450 рублей за весь период акции на одного клиента.
Организатор акции: АО «НСПК».
Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11;
Адрес для корреспонденции: ул. Большая Татарская, д.11А, Москва, 115184, Россия;
ИНН 7706812159;
КПП 997950001;
ОГРН 1147746831352.
Срок действия акции
03.04.2023 - 03.08.2023