50 рублей кэшбэка за заказ в "Бургер Кинг" получат держатели карт "Мир" от Примсоцбанка

Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка могут получить 50 рублей кэшбэка за любой заказ на сумму чека от 399 рублей в терминалах самообслуживания, в приложении и на сайте «Бургер Кинг».

Для этого необходимо:

Зарегистрировать карту «Мир» Примсоцбанка перед оплатой;

Оплатить заказ на сумму чека от 399 рублей в терминалах самообслуживания, в приложении и на сайте «Бургер Кинг» зарегистрированной картой «Мир»;

Получить кэшбэк 50 рублей.

Когда придёт кэшбэк:

Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.

Максимальная сумма кэшбэка — 450 рублей за весь период акции на одного клиента.

Организатор акции: АО «НСПК».

Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11;

Адрес для корреспонденции: ул. Большая Татарская, д.11А, Москва, 115184, Россия;

ИНН 7706812159;

КПП 997950001;

ОГРН 1147746831352.