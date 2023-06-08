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50 рублей кэшбэка за заказ в "Бургер Кинг" получат держатели карт "Мир" от Примсоцбанка

Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка могут получить 50 рублей кэшбэка за любой заказ на сумму чека от 399 рублей в терминалах самообслуживания, в приложении и на сайте «Бургер Кинг».

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Для этого необходимо:

  • Зарегистрировать карту «Мир» Примсоцбанка перед оплатой;
  • Оплатить заказ на сумму чека от 399 рублей в терминалах самообслуживания, в приложении и на сайте «Бургер Кинг» зарегистрированной картой «Мир»;
  • Получить кэшбэк 50 рублей.

Когда придёт кэшбэк:
Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.

Максимальная сумма кэшбэка — 450 рублей за весь период акции на одного клиента.

Организатор акции: АО «НСПК».
Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11;
Адрес для корреспонденции: ул. Большая Татарская, д.11А, Москва, 115184, Россия;
ИНН 7706812159;
КПП 997950001;
ОГРН 1147746831352.

Срок действия акции

03.04.2023 - 03.08.2023


/ Сибирское Информационное Агентство /
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