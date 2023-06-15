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Почти 100 млн рублей собрали жители Иркутской области за год для нужд СВО

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Год назад в России начал действовать проект Народного фронта «Все для Победы!» – в фонд тысячи жителей Иркутской области за указанный период отправили почти 100 млн рублей для нужд спецоперации, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«Это – настоящее единение. Пример того, что у нас живут люди с большой душой. За 12 месяцев только в Иркутской области собрали почти 96 миллионов рублей на покупку того, что сейчас нужно военнослужащим», – рассказал губернатор.

На указанные средства купили квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы, антидроновые ружья, мобильные бани и многое другое. Общий вес гуманитарной помощи исчисляется сотнями тонн.

«И, самое главное, люди по-прежнему без остановки несут в штаб Народного фронта посылки для ребят. Поток не прекращается. Такое отношение – бесценно. Огромное спасибо всем, кто подключился к этому действительно нужному делу», – резюмировал Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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