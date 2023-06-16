ПМЭФ: РСХБ спрогнозировал рост потребления российского вина

Рынок российского виноделия уже вошел в фазу устойчивого роста, когда первые успехи по замещению иностранных поставщиков сменяются появлением собственных успешных марок, эталонных производителей и искушенных потребителей. Эксперты Россельхозбанка проанализировали рынок вина в России, определили темпы его роста и ключевые тренды. Выводы этого анализа озвучил на дискуссии на тематической площадке «ВиноГрад» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Так, по его словам, доля России в мировом производстве вина сейчас демонстрирует уверенный рост и к 2030 году превысит 3%. Ключевыми факторами, определяющими эту тенденцию, становятся, с одной стороны, климат, который ограничит возможности наращивания темпов для поставщиков из традиционных терруаров, с другой - конечность ресурсов классических винных регионов и естественная динамика цен.

«Все это по сути очищает путь российскому производителю, который уже окреп и готов захватывать новые рынки. Безусловно поначалу ими станут ближайшие дружественные соседи - Беларусь, Казахстан и Китай, однако перспективы по наращиванию поставок в другие страны также велики. В этом году среднегодовой экспорт вина из России превысит 9,3 млн долларов, на будущее тренд, очевидно нарастающий», - подчеркнул Андрей Дальнов.

Динамика производства вина в России, измеряемая в млн декалитров, также увеличивается и в 2023 году превысит отметку в 50 млн декалитров. Причем производство российских игристых вин не только будет продолжать демонстрировать устойчивый рост (в 2023 году прирост +6,8 п. п. к 2022 году) год к году, но и увеличенный темп по отношению к другим видам этого продукта – в целом производство вина в России с 2022 по 2023 год вырастет на 3,5 п. п. (при измерении в млн декалитров).

«Отечественное игристое когда-то успешно сформировало устойчивый бренд - «советское шампанское» присутствовало практически на каждом новогоднем столе в стране. Сейчас можно говорить о том, что оно переживает удивительные метаморфозы при сохранении основной коннотации, абсолютно позитивной для потребителя. Изготавливаемые по разной технологии шампанские вина привлекают разную аудиторию с разным достатком и знанием напитка. Многообразие выбора на любой вкус и кошелек только фиксирует этот успех, открывая новые ниши в разных сегментах – от розницы до HoReCa», - добавил Андрей Дальнов.

При этом можно четко отследить специализацию отечественного производителя. На игристых винах специализируется Республика Северная Осетия-Алания, Дагестан, Крым тогда как тихие создают преимущественно в Крыму, Ставропольском крае, Ленинградской области, Адыгее.

Резюмируя, Андрей Дальнов отметил, что программы по стимуляции роста потребления российского вина можно уже сейчас назвать эффективными. Согласно прогнозу потребления российского вина экспертов РСХБ, с 2022 года по 2023 год этот показатель вырастет на 0,5 литра на человека в год. Далее такая тенденция продолжится и к 2030 году российского вина будут потреблять уже около 4,5 литров вина в год. Важнейшими факторами поддержки этого тренда стали господдержка, «джентрификация» потребления алкоголя, популяризация российских вин посредством фестивалей, дегустаций, соцсетей, агротуризма, развитие технологий производства, а также повышение качества продукции диверсификация каналов сбыта.

Россельхозбанк активно поддерживает российское виноградарство и виноделие. За последние 10 лет банк помог реализовать целый ряд значимых проектов в этой отрасли, включая закладку виноградников, строительство и оснащение бизнеса и содействие в продвижении туров на отечественные винодельни.