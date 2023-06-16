Новости

ПМЭФ: РСХБ спрогнозировал рост потребления российского вина

Рынок российского виноделия уже вошел в фазу устойчивого роста, когда первые успехи по замещению иностранных поставщиков сменяются появлением собственных успешных марок, эталонных производителей и искушенных потребителей. Эксперты Россельхозбанка проанализировали рынок вина в России, определили темпы его роста и ключевые тренды. Выводы этого анализа озвучил на дискуссии на тематической площадке «ВиноГрад» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Так, по его словам, доля России в мировом производстве вина сейчас демонстрирует уверенный рост и к 2030 году превысит 3%. Ключевыми факторами, определяющими эту тенденцию, становятся, с одной стороны, климат, который ограничит возможности наращивания темпов для поставщиков из традиционных терруаров, с другой - конечность ресурсов классических винных регионов и естественная динамика цен.

«Все это по сути очищает путь российскому производителю, который уже окреп и готов захватывать новые рынки. Безусловно поначалу ими станут ближайшие дружественные соседи - Беларусь, Казахстан и Китай, однако перспективы по наращиванию поставок в другие страны также велики. В этом году среднегодовой экспорт вина из России превысит 9,3 млн долларов, на будущее тренд, очевидно нарастающий», - подчеркнул Андрей Дальнов.

Динамика производства вина в России, измеряемая в млн декалитров, также увеличивается и в 2023 году превысит отметку в 50 млн декалитров. Причем производство российских игристых вин не только будет продолжать демонстрировать устойчивый рост (в 2023 году прирост +6,8 п. п. к 2022 году) год к году, но и увеличенный темп по отношению к другим видам этого продукта – в целом производство вина в России с 2022 по 2023 год вырастет на 3,5 п. п. (при измерении в млн декалитров).

«Отечественное игристое когда-то успешно сформировало устойчивый бренд - «советское шампанское» присутствовало практически на каждом новогоднем столе в стране. Сейчас можно говорить о том, что оно переживает удивительные метаморфозы при сохранении основной коннотации, абсолютно позитивной для потребителя. Изготавливаемые по разной технологии шампанские вина привлекают разную аудиторию с разным достатком и знанием напитка. Многообразие выбора на любой вкус и кошелек только фиксирует этот успех, открывая новые ниши в разных сегментах – от розницы до HoReCa», - добавил Андрей Дальнов.

При этом можно четко отследить специализацию отечественного производителя. На игристых винах специализируется Республика Северная Осетия-Алания, Дагестан, Крым тогда как тихие создают преимущественно в Крыму, Ставропольском крае, Ленинградской области, Адыгее.

Читайте также:

Инфляция в Приангарье за май составила 0,3%
16 июня 2023
У российских рестораторов меняется концепция
15 июня 2023

Резюмируя, Андрей Дальнов отметил, что программы по стимуляции роста потребления российского вина можно уже сейчас назвать эффективными. Согласно прогнозу потребления российского вина экспертов РСХБ, с 2022 года по 2023 год этот показатель вырастет на 0,5 литра на человека в год. Далее такая тенденция продолжится и к 2030 году российского вина будут потреблять уже около 4,5 литров вина в год. Важнейшими факторами поддержки этого тренда стали господдержка, «джентрификация» потребления алкоголя, популяризация российских вин посредством фестивалей, дегустаций, соцсетей, агротуризма, развитие технологий производства, а также повышение качества продукции диверсификация каналов сбыта.

Россельхозбанк активно поддерживает российское виноградарство и виноделие. За последние 10 лет банк помог реализовать целый ряд значимых проектов в этой отрасли, включая закладку виноградников, строительство и оснащение бизнеса и содействие в продвижении туров на отечественные винодельни.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1150)


Реклама на сайте

ПМЭФ
Курс на восток: Эн+ заявила о необходимости создания федерального центра по подготовке преподавателей колледжей в Сибири
Силуанов: власти не ожидали, что российский бизнес так быстро заместит ушедшие компании
Путин выступит на ПМЭФ с большой речью
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес