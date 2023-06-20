РСХБ на ПМЭФ: баланс продовольственного рынка защитит здоровье россиян и повысит экспортный доход

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов рассказал на сессии «Здоровое питание – здоровое развитие» XXVI Петербургского международного экономического форума как сбалансированность продовольственного рынка может влиять на здоровье населения и продолжительность жизни.

В последние годы россияне стали более осознанно относиться к своему питанию, поэтому среди основных трендов продовольственного рынка в 2023 году рост потребления и оздоровление его структуры. Потребление овощей остается на стабильно высоком уровне (более 100 кг на человека в год) за счет роста количества теплиц по всей стране и запуска производства новых сортов томатов, огурцов, зелени. Также россияне едят все больше фруктов (более 60 кг на душу населения в год). В целом продовольственный рынок становится все более насыщенным, все больше подотраслей переходят в зрелую стадию развития, растет потребление традиционных локальных продуктов.

Согласно наблюдениям аналитиков Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, при сравнении отраслевых показателей потребления основных продуктов на душу населения и норм Минздрава можно выделить два аспекта: перевес в структуре потребления макронутриентов в сторону углеводов и изменение структуры употребления жиров. Так, наблюдается превышение нормы по растительным жирам на 15%, а по разновидностям жирных кислот группы омега-3 - недостаток.

«Российский рынок продуктов питания уже стал зрелым и насыщенным. Сейчас целесообразно сфокусироваться на двух аспектах. Первый – это продолжать государственное стимулирование тех направлений, где существует потенциал повышения потребления в соответствии с нормами здравоохранения. Второй – сделать акцент на экспорте продукции, которую россияне уже потребляют в достаточном объёме. Сочетание этих действий поможет сделать рацион питания качественным, разнообразным и здоровым с одной стороны и увеличить доходы с экспорта - с другой. В качестве удачных примеров можно привести рост потребления рыбы и рыбной продукции в стране до 22,6 кг на человека в год и увеличение экспорта сахара и растительных масел. Таким образом, структура потребления внутри страны будет меняться в сторону здорового питания, а сотни миллионов людей по всему миру получат необходимые им углеводы и жиры. При совместной работе бизнеса и государства это станет самым успешным совместным проектом в области продовольственной безопасности», - отметил в своем выступлении Андрей Дальнов.