Губернатор Приангарья предложил возобновить единовременную выплату в 200 тыс. рублей контрактникам, участвующим в СВО

Возобновление выплат потребует дополнительных расходов из бюджета Иркутской области, поправки в него будут рассмотрены депутатами на 70-й сессии Законодательного собрания региона 21 июня.

«Благодарен всем лидерам фракций, которые поддержали наше предложение продолжить выплаты по 200 тысяч рублей тем, кто заключил контракт с Министерством обороны с 16 декабря 2022 года и убыл в зону специальной военной операции. Сегодня есть активное желание наших жителей добровольно участвовать в специальной военной операции, заключив контракт. Мы посчитали свои долгом продолжить выплаты и тем самым поддержать семьи. Продолжат действовать и другие формы поддержки, их более 30», – рассказал Игорь Кобзев в телеграм.