Контрактникам Иркутской области будут платить 200 тысяч рублей за участие в СВО

Ряд законопроектов, устанавливающих меры поддержки родителей и детей участников СВО, а также контрактников, приняты сегодня на сессии заксобрания Иркутской области, сообщает пресс-служба ЗС.

«Во втором чтении с учетом поправок принят проект закона, который дает право на единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей контрактников из Иркутской области при направлении в зону проведения специальной военной операции», – сообщили в заксобрании.

Кроме того, в первом и окончательном чтении принят закон, которым устанавливается право на получение выплаты родителями участника СВО в случае его гибели. Также проект позволит получать путевки на отдых и оздоровление детям этой категории военнослужащих, рожденным не в браке или после развода родителей.

«Изменения в несколько областных законов, принятые в первом и окончательном чтении, позволят бесплатно питаться в школах не родным детям участников специальной военной операции. При этом впервые в региональную нормативную базу вводятся понятия пасынок и падчерица», – уточнили в ЗС.

Все эти законопроекты, подготовленные по инициативе депутатов регионального парламента, направлены губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву для обнародования.