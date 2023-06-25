Граждане с судимостью смогут заключать контракты с ВС России

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий людям с судимостью, а также ограниченно годным к службе гражданам заключать контракты с Вооруженными силами страны, следует из документации на портале правовой информации.

Такая мера будет распространяться на период мобилизации, военного положения, военного времени. На контракты могут претендовать следующие лица:

отбывшие наказание;

совершившие преступления небольшой или средней степени тяжести;

с непогашенной судимостью (исключение – те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности детей, а также шпионы, захватчики заложников, некоторые экстремисты).

Кроме того, в военных действиях смогут участвовать жители новых территорий и люди с заболеваниями, из-за которых они признаны ограниченно годными.