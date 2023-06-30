Кому предлагают самые большие зарплаты в Иркутской области?

Эксперты hh.ru проанализировала вакансии июня в Иркутской области и выяснили, кому работодатели сегодня предлагают самую высокую зарплату.

Сегодня в Иркутской области открыто более 20,6 тысяч вакансий, 41% из них предлагают зарплату 100 тысяч рублей и более, и это, кстати, самая большая доля высокооплачиваемых вакансий среди регионов Сибирского ФО. Для примера, в Новосибирской области на них приходится всего 21% вакансий. При этом средний диапазон предлагаемых зарплат по Иркутской области, по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», составляет от 40 000 рублей до 103 448 рублей.

Зарплату 100 тысяч рублей и более в Иркутской области чаще всего предлагают компании из отрасли строительства и недвижимости (15% вакансий), сферы добычи сырья (10%), нефтегазовые компании (9%), а также работодатели из сферы логистики и перевозок (5%).

Среди специалистов, которым работодатели чаще всего готовы платить больше 100 тысяч рублей, можно выделить водителей (10,4% вакансий), машинистов (9,4%), менеджеров по продажам (6,5%), прорабов и мастеров (3,2%), электромонтажников и врачей (по 2,9%), инженеров ПТО и инженеров-сметчиков (2,8%), сварщиков, сервисных инженеров или инженеров-механиков, а также разнорабочих (по 2,1%). Это десятка профессий, где зарплаты 100 тысяч встречаются чаще всего в регионе.