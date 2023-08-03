«Рынок труда сегодня – это рынок соискателя»

Безработица минимальна, текучка кадров растет, а кандидаты ориентируются на размер зарплаты и соцпакет

Миф об «очереди безработных за воротами» остался в далеком прошлом. Сегодня выбирает соискатель. Поэтому так важно, какой у компании HR-бренд, какие отзывы о работодателе есть в сети, насколько правильно составлена вакансия. Алена Артемьева, директор по аналитике, Data science и исследованиям сервиса Работа.ру, подробно – в цифрах и графиках – разобрала основные тренды найма как в России в целом, так и в Сибири.

Безработица на минимуме

Наблюдения сервиса – и официальная статистика их подтверждает – говорят о том, что уровень безработицы сегодня бьет исторические минимумы.

Этот показатель рассчитывается двумя основными способами. Первый – по методологии Международной организации труда (МОТ): ежеквартально проводится опрос, есть ли у граждан какой-то источник дохода, где они работают. Второй – официальный уровень безработицы, который рассчитывает служба занятости. Первый, конечно же, всегда выше. Тому много причин – далеко не все в поиске работы обращаются в Службу занятости, и не так все просто с учетом, ну и наконец, люди действительно стали меньше искать работу. Тем не менее оба показателя сейчас низкие.

В России безработица по МОТ составляет в среднем 3,5 процента, в СФО этот показатель ненамного отличается – 3,8 процента. В Иркутской области он еще выше – 4,3 процента. Выбиваются из этой закономерности только две республики: Тыва (7,6 процента) и Горный Алтай (9,2 процента). Уровень официально зарегистрированной безработицы и в России, и с СФО примерно одинаков – около 1 процента. И опять за эти рамки выходят Тыва и Алтай.

Конкуренция тоже минимальна

Еще один индикатор состояния рынка труда – индекс конкуренции, соотношение количества резюме к количеству вакансий. Чем выше этот показатель, то есть, чем больше резюме, тем лучше для работодателя, тем компании свободнее в выборе сотрудников. Нормальный коэффициент – примерно 5-6. Однако в СФО (и тут округ не отличается от России в целом) – этот коэффициент всего 3,3. В Иркутской области – 3,5. Сейчас рынок труда – это рынок соискателей.

Директор по аналитике, Data science и исследованиям сервиса Работа.ру Алена Артемьева:

– Этот показатель, разумеется, зависит от сферы занятости. Например, в IT-отрасли в Сибирском федеральном округе на одну вакансию приходится более шести резюме. Это направление интересно молодежи, на сибирском рынке труда огромное количество «джуниоров» (начинающих специалистов с минимальным опытом работы или вообще без него.) К сожалению, не все работодатели готовы с ними работать. А в ключевых сферах, которые составляют основу экономики региона – торговля, добыча сырья, транспорт, сельское хозяйство, промышленность, – на вакансию приходится лишь 2-3 резюме.

Нельзя сказать, что Сибирь сильно отличается в худшую сторону от среднероссийского уровня, но тем не менее, здесь сказывается миграционная убыль, которая влияет на состав и численность трудовых ресурсов. Причем всех возрастов, не только молодежи. В прошлом году она складывалась не только за счет межрегиональной миграции, но и за счет убыли в страны СНГ. Только в Новосибирской области наблюдался прирост: туда приезжало больше людей, чем убывало.

Что ищут кандидаты: зарплата, стабильность, соцпакет

В прошлом году, особенно в первом и втором квартале, у соискателей в критериях выборах работы на первое место вышла стабильность компании, а не уровень дохода – впервые за всю историю наблюдений портала. Сейчас на первый план вновь выходит высокая зарплата. На втором месте – стабильность.

На третье место вышли комфортные условия труда, хороший коллектив, хороший руководитель. 46% кандидатов стали обращать внимание на соцпакет – в том числе на наличие ДМС, оплаты проезда до места работы и обратно. Отсутствие приемлемых условий побуждает каждого десятого отказаться от предложения. Причем более требовательным к этому фактору стал линейный, массовый персонал, который раньше на ДМС и прочее не особо обращал внимание. Теперь ему важна не только зарплата, но и время, которое он тратит на дорогу до работы, и график.

Компании: срок закрытия вакансий вырос

В прошлом году, подавляющее большинство компаний (87%) столкнулось с нехваткой персонала. 62% работодателей признали, что стали дольше закрывать вакансии (и это не только российский, но и международный тренд). Те, кто столкнулся с наибольшими кадровыми сложностями, говорят в среднем о 53 днях. А компании, у которых как будто особых проблем нет, закрывают вакансию за 17 дней.

При этом почти 70% работодателей считают, что на рынке нет людей с теми навыками, которые им необходимы. А половина уверена, что у кандидатов слишком высокие зарплатные ожидания и требования к условиям труда.

Дефицит усугубила текучесть кадров, о чем сообщили в 32% компаний. И на 2023 год прогноз неутешительный: в большинстве сфер добровольная текучесть – не из-за сокращений и увольнений, а по инициативе работника – вырастет. И это не только гостиничный бизнес и розничная торговля, где всегда был большой оборот кадров, но и отрасли, где больше всего офисных сотрудников – консалтинг и другие.

Как решали проблему закрытия вакансий

Сложнее всего было с линейным и производственным массовым персоналом – на его дефицит в прошлом году жаловались 78% работодателей.

Отчасти это вызвано тем, что компании промышленного сектора начали расширять производство и столкнулись с отсутствием кадров – не подготовили нужных специалистов заранее. И каждый решал проблему как мог: большинство (53%) перераспределяли обязанности между имеющимися работниками. Что закономерно привело к увеличению рабочего времени (в 37% случаев). Еще 43% стали лояльнее к стажерам, каждый третий нанимал и обучал специалистов из смежных областей, 28% компаний переманивали сотрудников из других регионов.

Старшее поколение снова в игре

Во второй половине 2023 года работодатели ожидают сохранения дефицита рабочих специальностей, поэтому сохраняется интерес к молодым специалистам и специалистам старшего возраста. Многие компании также согласны рассматривать категорию соискателей в возрасте 50+ лет.

При этом далеко не все планируют увеличивать зарплату. В IT зарплата растет гораздо быстрее, чем во всех остальных отраслях, но в производстве, маркетинге, в офисных вакансиях работодатели куда менее склонны выходить за пределы бюджета. Тем более, многие компании повысили зарплату уже в конце прошлого года. В этом интересы работодателей и соискателей расходятся.

Обучение сотрудника – все еще проблема сотрудника

Несмотря на нехватку кадров, взгляды работодателей на обучение персонала пока никак не изменились. Те, кто не вкладывался в это раньше, так и не планируют этого делать, а некоторые считают, что развитие и обучение сотрудников – это задача самих сотрудников.

По словам Алены Артемьевой, превалируют опасения: мы его сейчас научим, и он тут же уйдёт. Это справедливо не только для линейного персонала, но и в отношении руководителей. 62% работодателей считают, что на рынке не хватает достаточно квалифицированных и компетентных кадров для руководящих должностей. При этом в семи из десяти компаний нет практики обучения будущих руководителей.

Рекрутер – лицо компании

При низкой конкуренции за вакансию кандидаты стали оценивать не только предлагаемые условия, но и саму компанию и процесс найма. Почти 80% кандидатов, участвовавших в опросах Работа.ру, сообщили, что всегда или как правило собирают информацию о работодателе, прежде чем откликнуться на вакансию. Каждый третий соискатель прекращает общение по вакансии, если у него осталось негативное впечатление от собеседования.

Больше всего на этом этапе кандидатов раздражает обман и отсутствие обратной связи, когда собеседование превращается в монолог рекрутера, а соискателю не отвечают на заданные им вопросы. В рабочих профессиях задевает некомпетентность «эйчара» в той сфере, для которой он набирает сотрудников. Это очень важный момент: 44% опрошенных готовы отказаться от вакансии, если рекрутер не смог внятно ответить на вопросы о требованиях и условиях работы. Почти каждый третий – если рекрутер показался некомпетентным. Еще 38% откажутся из-за грубости эйчара, особенно часто на этот пункт обращают внимание женщины.

По словам Алены Артемьевой, компании постепенно приходят к выводу о необходимости заботиться о своем бренде, повышать его привлекательность – эта мера стоит на четвертом месте по популярности, к ней прибегали 35% работодателей.

– Почему важен бренд работодателя? Когда мы что-то покупаем, мы читаем отзывы. Когда соискатель выбирает компанию, он также читает то, что о вас пишут в сети. Про HR-бренд важно не забывать, промышленные компании не очень сильно на это, к сожалению, обращали внимание до последнего момента.

Как правильно составить вакансию для вахтовиков

Выступление Алены Артемьевой вызвало немало вопросов из зала. Так, один из слушателей поинтересовался, как правильно составить вакансию для вахтовиков – чтобы она была привлекательна и для молодежи, и для более возрастных и опытных сотрудников.

Выступление Алены Артемьевой вызвало немало вопросов из зала. Так, один из слушателей поинтересовался, как правильно составить вакансию для вахтовиков – чтобы она была привлекательна и для молодежи, и для более возрастных и опытных сотрудников.

Эксперт убеждена: в этом случае стоит составить две разные вакансии, ведь запросы молодежи отличаются от запросов представителей более старшего поколения.

– Они не работали на вахте, у них нет опыта – естественно, что они боятся гораздо больше. Им важно, как будет происходить адаптация после приёма на работу, какие обязанности нужно выполнять. Они хотят понимать, как будут расти профессионально, как сложится их карьера. В вакансии должны содержаться ответы на все эти вопросы.

По мнению Алены Артемьевой, нанимать вахтовиков – в целом довольно непростая задача. Люди выбирают работу вахтой, потому что хотят улучшить финансовое положение. Но есть много мифов о работе вахтовым методом, и задача работодателя – развенчать их еще на этапе прочтения описания вакансии.

Миф 1. Крайний Север – это ужасно

Некоторые пишут в вакансиях, что работа предстоит в условиях Крайнего Севера. Это отпугивает. Многие кандидаты думают: там холодно, ужасно. Как люди представляют вахту на Крайнем Севере? Примерно так: медведи, юрты, бесконечная ночь. Далеко не все знают, что 70% территории Российской Федерации относится либо к территориям Крайнего Севера, либо к территориям, приравненным к ним.

Миф 2. Вахтовики зарабатывают огромные деньги

49% соискателей говорят о том, что зарплата указана, но непонятно, как её получить. Когда в вакансии по вахте разброс – «от 100 до 500 тысяч рублей, в зависимости от результатов работы», – это вызывает вопросы: «Какие деньги я получу в итоге? Думаю, вы хотите меня обмануть. Я, пожалуй, пойду».

Миф 3. Условия на вахте – тяжелые

Многие считают, что вахта – это тяжелые условия: «Я буду жить в бараке». Человеку важно знать, какое жилье предоставляется, каковы условия труда, как происходит оплата транспортных расходов. При этом есть некоторые факторы, которые могут склонить соискателя в вашу сторону: например, мужчинам-вахтовикам важно показать фото столовой, рассказать, как происходит и происходит ли в принципе оплата питания. Женщинам важнее фото места проживания: где они будут жить, как налажен быт.

Важно показать и условия работы. Какой у вас цех? Может, он чистый и прекрасный, всё автоматизировано – нужно только на кнопки нажимать? Вот что соискатели хотят видеть в вакансии. Визуальная составляющая очень важна.

Как стать любимой компанией? HR-день в Сбере

Этот вопрос обсуждали руководители и собственники региональных компаний. Инициатором HR-дня в очередной раз выступил Иркутский Сбер. Организаторы делового мероприятия убеждены: сегодня, несмотря на развитие искусственного интеллекта, люди важны и роль человеческих ресурсов только растет. Что делать компаниям в эпоху глобальных перемен? Как вести себя в условиях, когда рынок труда стал рынком соискателей? Что важно в формировании бренда работодателя? И почему бизнесу необходимо объединиться в HR-клуб и решать проблемы сообща?