Землетрясение случилось в Бурятии: его почувствовали в Иркутской области

Сейсмособытие зафиксировали на территории Республики Бурятия – его почувствовали сразу в нескольких населенных пунктах Иркутской области, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки произошли сегодня в 10:28 по местному времени, их ощутили в селе Нерпо, поселке Мамакан в Бодайбинском районе, поселках Горно-Чуйский, Согдиондон Мамско-Чуйского района Приангарья.

Эпицентр располагался в Муйском районе, мощность здесь составила 5-6 баллов. В Иркутской области жители указанных ранее населенных пунктов ощутили толчки в 2 балла.