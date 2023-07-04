Киоски Иркутска приведут в порядок

Для оформлением магазинов, киосков и небольшого фастфуда предложили нанять креативных студентов города. Об этом стало известно на заседании совета по предпринимательству при мэре Руслане Болотове.

Внешний вид НТО регламентирован статьей 59 правил благоустройства Иркутска. Он должен соответствовать облику сложившейся застройки. Для этого разработаны типовые решения и рекомендован срок для приведения внешнего вида таких объектов к нормативному – до 1 июня 2024 года.

Эскизы необходимо согласовать в комитете по градостроительной политике мэрии.

– Приведение в порядок внешнего вида НТО требует затрат. Здесь можно использовать меры, предоставляемые Центром «Мой бизнес». Также к разработке дизайна можно подключить молодежь: студентов вузов и ссузов, а участие в грантовых проектах позволит молодым людям воплотить свои идеи на практике, – говорит руководитель Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

На совете также обсудили вопросы сноса торговых объектов и увеличение размера арендной платы. Для детального рассмотрения корректирующих коэффициентов решено создать рабочую группу.