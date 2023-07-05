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Байкалкредобанк объявил о повышении ставок по вкладам

C 05 июля 2023 г. «КБ «Байкалкредобанк» (АО) повысил ставки по вкладам Клиентам - физическим лицам!

Подробности на сайте Банка в разделе "Вклады".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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