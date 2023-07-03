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Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Государственной компании «Автодор» объемом 20 млрд руб.

29 июня 2023 года состоялось размещение облигации Государственной компании «Автодор» (ГК «Автодор», Компания) серии БО-005P-01 объемом 20 млрд руб. со сроком обращения 3 года, купонным периодом 182 дня. По выпуску предусмотрена амортизация долга в размере 20% в дату окончания первого купонного периода.

Сбор заявок проводился 23 июня 2023 года. Эмитент установил ориентир ставки купона на уровне 10.31% годовых. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга превысил предлагаемый объем выпуска, что позволило разместить его в полном объеме. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

Являясь организатором данного выпуска, Россельхозбанк продолжает развитие взаимоотношений с ГК «Автодор» на рынке капитала. Ранее в Банк выступал организатором четырех выпусков облигаций Компании общим объемом 43 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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