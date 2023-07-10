Сбер запустил спецпредложение на покупку-продажу золота для бизнеса

Сбер запускает специальное предложение на операции с золотом по счетам в драгоценных металлах для юридических лиц. При покупке и продаже от 100 грамм обезличенного золота в интернет-банке СберБизнес действует специальный курс, который приближен к официальному учётному курсу Банка России на день совершения операции. Специальным п редложение м можно будет воспользоваться до 31 августа 2023 года включительно.

Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:

«Золото — традиционный защитный актив, интерес к которому обычно растёт в периоды неопределённости, повышенной инфляции и глобальных кризисов. Как правило, компании используют золото для диверсификации своих инвестиционных портфелей. Одним из способов инвестирования в золото может стать обезличенный металлический счёт, который избавляет от издержек, связанных с хранением физического металла. До конца лета корпоративные клиенты Сбера могут совершать операции по счету ОМС в интернет-банке СберБизнес на специальных условиях».