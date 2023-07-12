Новости

Мобилизованный из Черемхово погиб в спецоперации

Уроженец города Черемхово Иркутской области Константин Богданов, отправившийся на службу по мобилизации, погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте мэрии.

Накануне состоялась церемония прощания с младшим сержантом, которого не стало 23 июня: он погиб в районе город Кременная Луганской Народной Республики. За проявленную храбрость в ноябре 2022 года мужчина был награжден Орденом Мужества.

Он родился 21 декабря 1987 года, окончил среднюю общеобразовательную школу № 4, затем ЧГТК им. М.И. Щадова, до мобилизации работал инженером-инспектором в Черемховских электрических сетях.  У военного осталась маленькая дочь.

Читайте также:

Минобрнауки предлагает зачислять участников СВО на бюджетные места в вузы
6 июля 2023
В Забайкалье построят рембазу для военной техники на площади около 30 га
30 июня 2023

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "СВО: Спецоперация России на Украине, 2022, последние новости":
Все материалы сюжета (375)


Реклама на сайте

ИИ и бизнес. Лига предпринимателей в Иркутске обсудила новые технологии
ИИ в России: 10 глобальных трендов будущего
ИИ на госслужбе. Как технологии помогут региональной власти
«ИИ – настоящий прорыв в медицине». Хирург Юрий Козлов – о дружбе врачей и роботов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес