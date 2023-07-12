Мобилизованный из Черемхово погиб в спецоперации

Уроженец города Черемхово Иркутской области Константин Богданов, отправившийся на службу по мобилизации, погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте мэрии.

Накануне состоялась церемония прощания с младшим сержантом, которого не стало 23 июня: он погиб в районе город Кременная Луганской Народной Республики. За проявленную храбрость в ноябре 2022 года мужчина был награжден Орденом Мужества.

Он родился 21 декабря 1987 года, окончил среднюю общеобразовательную школу № 4, затем ЧГТК им. М.И. Щадова, до мобилизации работал инженером-инспектором в Черемховских электрических сетях. У военного осталась маленькая дочь.