Украина пропустит первый этап вступления в НАТО

Это значит, что вместо двух шагов для вступления в объединение понадобится только один, пишет РБК со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Сегодня страны-члены согласились послать сильный единый позитивный сигнал Украине о постоянной поддержке, но также и сигнал о ее пути к членству. Это включает пакет практической поддержки, создание совета Украина-НАТО, а также решение отменить план действий по членству, что значит, что вместо двух шагов для того, чтобы стать членом (НАТО), понадобится только один шаг», – сказал Столтенберг на пресс-конференции «на полях» саммита НАТО в Вильнюсе.

Столтенберг добавил, что «приглашение (в альянс) последует, когда все условия будут соблюдены».