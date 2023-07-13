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Иркутяне Юрий Занихин и Вячеслав Тарасов погибли в спецоперации

Юрий Занихин и Вячеслав Тарасов из Иркутска удостоены орденов Мужества – они присуждены бойцам посмертно. Мужчины погибли, исполняя долг в ходе специальной военной операции, рассказали в мэрии.

Юрий Занихин – выпускник Иркутского базового медицинского колледжа. Работал фельдшером скорой помощи. В 2013 году служил в Российской Армии. В 2022-м окончил ИрНИТУ по специальности «Технология геологической разведки».

Вячеслав Тарасов учился в школах № 80 и № 15. Получил среднее специальное образование. Родственники бойца вспоминают, что он занимался разными сферами: фотографией, проектированием зданий и строительными работами.

Награды передали членам семей военных.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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