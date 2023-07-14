«Известия»: ЦБ поднимет ключевую ставку до 8%

До этого ЦБ сохранял паузу на протяжении 10 месяцев – это рекорд.

На заседании 21 июля ЦБ поднимет ставку до 8%. 12 опрошенных «Известиями» представителей рынка считают этот сценарий базовым. При этом в четырех банках допускают возможность более жестких действий регулятора и роста ключевой до 8,25-8,5%. Только в двух кредитных организациях допустили возможность ее увеличения лишь на 25 п.п. – до 7,75%.

Выбор между повышением ставки до 8% и более сильным ее изменением будет зависеть от данных по инфляционным ожиданиям населения, отметил вице-президент банка ДОМ.РФ Игорь Кузавов. Они будут опубликованы накануне заседания ЦБ.

К 21 июля пауза в изменении ключевой ставки достигнет рекордных 10 месяцев. Последний раз ЦБ ее менял 16 сентября 2022-го – с 8 до 7,5%. Этот период стабильности денежно-кредитной политики регулятора станет самым длительным с момента перехода к таргетированию инфляции в 2014 году.