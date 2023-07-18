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В Мариуполе появится сквер, названный в честь Героя России из Иркутска

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Один из скверов в городе Мариуполе назовут в честь иркутянина Эдуарда Дьяконова, который героически погиб в ходе спецоперации, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Благодарю Дениса Владимировича (Пушилина, главу ДНР – прим. ред.) за принятое решение о переименовании сквера. Увековечивать память героев – наш долг. Ценой своей жизни, будучи раненым, рядовой Дьяконов спас товарищей. 20-летний парень накрыл собой гранату. Мы должны помнить о нем и его подвиге», – прокомментировал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Напомним, после школы Эдуард Дьяконов поступил в Иркутский национальный исследовательский технический университет. Взяв академический отпуск, проходил срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, после которой остался служить в армии по контракту в качестве радиста-разведчика 57-й отдельной роты специального назначения 8-й гвардейской общевойсковой армии.

24 марта 2022 года в ходе СВО военнослужащий ценой своей жизни спас боевых товарищей от взрыва гранаты, накрыв ее собой. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, иркутянин удостоен высшего почетного звания страны – Герой Российской Федерации (посмертно).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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