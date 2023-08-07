Ипотечные клиенты Сбера теперь могут застраховаться от особо опасных заболеваний

Ипотечные клиенты Сбера, которые оформили страхование жизни в дочерней компании СберСтрахование жизни, теперь будут застрахованы на случай диагностирования особо опасных заболеваний (ООЗ), включая риск хирургических операций.

Подключается страховка с риском ООЗ в полисе «Защищённый заёмщик» на сайте Домклик. Базовая страховка покрывает риск ухода из жизни и установление инвалидности (первой и второй групп).

Страховым случаем по риску ООЗ будет считаться первичное диагностирование болезни и/или проведение операции в течение всего срока страхования. В перечне заболеваний — рак, инфаркт, инсульт, хроническая почечная недостаточность и аортокоронарное шунтирование, трансплантация жизненно-важных органов.

Игорь Кобзарь, генеральный директор СберСтрахования жизни:

«Страхование жизни и здоровья на время погашения ипотеки — это надёжная финансовая поддержка в непредвиденных обстоятельствах. Ведь жилищный кредит обычно оформляется на крупную сумму и на долгий срок, и страховка позволяет увереннее смотреть в будущее. Программу СберСтрахования жизни за весь период её действия уже оформили 9 млн клиентов, а общий объём страховых выплат достиг 17,4 млрд рублей. Чтобы сделать программу ещё лучше, мы включили в неё ООЗ. Причём страховка от этого не подорожала — тариф по-прежнему зависит от суммы кредита, пола и возраста клиента».

Страхование жизни позволяет погасить задолженность перед банком, если у клиента произойдёт страховой случай. Полисы страхования жизни выпускаются на весь срок действия кредитного договора, а оплачивать их нужно ежегодно.