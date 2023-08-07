Россия вошла в пятерку стран с самым большим золотовалютным запасом

В мае они сократились на 11,6 млрд долларов – до 584,2 млрд, следует из анализа РИА Новости данных национальных центробанков.

Две страны соревнуются друг с другом по этому показателю еще с 2015 года: тогда объемы резервов максимально сблизились, а летом 2021 года Индия закрепилась на четвертом месте и осталась там по итогам года. В прошлом году Россия заняла эту строчку.

Китай сохранил за собой многолетнее лидерство по показателю международных резервов – на конец мая текущего года его активы составили 3,371 триллиона долларов. Второе место удерживала Япония с резервами в 1,254 триллиона долларов. Тройку лидеров замыкала Швейцария с активами в 886 миллиардов долларов.