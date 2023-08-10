Wildberries построит логистический хаб в Иркутске

Wildberries планирует построить логистический хаб в Иркутске. Об этом 10 августа, во время конференции с предпринимателями в иркутском центре «Мой бизнес», сообщила основатель и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

Интерес к электронным торговым площадкам растёт с каждым годом. В Иркутской области на Wildberries зарегистрировано около 8 тысяч предпринимателей, из которых около 3 тысяч торгуют активно.

– Их обороты за первое полугодие выросли в 3 раза. Это хороший эффект, так растут далеко не все регионы, – подчеркнула Татьяна Бакальчук. – Сама площадка за этот же период выросла в 2 раза. Цифры говорят о том, что в области есть огромный потенциал. И именно поэтому мы планируем построить логистический центр в Иркутске.

Она добавила, что появление в регионе логиcтического хаба всегда приводит к росту активности МСП, росту ВРП и появлению так называемой второй и третьей «волны» бизнеса.

Напомним, что 10 августа топ-менеджеры Wildberries провели в центре «Мой бизнес» серию встреч и семинаров с иркутскими предпринимателями и рассказали об особенностях регистрации на платформе, правилах работы и продвижении товаров.