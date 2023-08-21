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Стоит ли сегодня вкладывать деньги в покупку драгметаллов?

Золото — один из традиционных защитных активов во время высокой валютной волатильности на финансовых рынках. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал, стоит ли сегодня вкладывать деньги в покупку драгметаллов:

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– Обычно динамика золота обратно пропорциональна движению доллара, но в условиях повышения ставок золото в 2023 году стоило примерно $1,8-2 тыс. Предполагаем, что цикл повышения ставок ФРС близок к завершению. Индекс доллара может снизиться, что приведёт к дальнейшему подорожанию золота.  

Тем, кто решил инвестировать в золото, нужно понимать, что из-за высоких колебаний его стоимости оно эффективно только в качестве долгосрочного вложения — 10-15 лет.  

В России альтернативой золота могут стать замещающие облигации. Они могут принести дополнительную доходность в размере около 8-9% годовых, что может оказаться привлекательнее вложений в золото.

Если говорить о других драгметаллах — серебро, платина, палладий, — товарные рынки сейчас находятся под давлениям, так как экономика КНР не демонстрирует значительного роста, а власти Китая ее существенно не стимулируют. Тем не менее завершение цикла повышения ставки ФРС США должно поддержать эти активы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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