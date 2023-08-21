Инфляция в Иркутской области оказалась ниже общероссийского уровня

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июле в Иркутской области увеличился до 2,6% после 1,8% в предыдущем месяце. Комментарий дал управляющий Отделением иркутского Банка России Игорь Коржук.

В основном это связано с ростом потребительского спроса и ослаблением рубля. Под влиянием этих факторов замедлилось снижение цен на телевизоры, смартфоны, компьютеры и некоторые виды бытовой техники. Это же определило динамику цен на авторынке региона. В годовом выражении новые иностранные автомобили дорожали быстрее, а снижение цен на подержанные иномарки замедлилось.

На лето традиционно приходится пик строительного сезона. В регионе объемы возводимого жилья растут, в том числе речь идет и об индивидуальных жилых домах. Поэтому вырос спрос и на строительные материалы. Это привело к тому, что в июле замедлилось снижение цен на пиломатериалы в годовом выражении.

«В целом в июле годовая инфляция в Иркутской области ускорилась до 4,2% после 3,8% в июне. Впервые за долгое время этот показатель в регионе оказался ниже общероссийского, но остался выше, чем по Сибирскому федеральному округу», – подчеркивает эксперт.