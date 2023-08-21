Стоит ли ожидать разворота на рынке акций?

Российский рынок акций с начала год вырос более чем на 40% – если в начале января индекс Мосбижи был на уровне 2200, то сейчас выше отметки 3100 пунктов. Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин в своём еженедельном шоу «Без плохих новостей» ответил на часто задаваемые вопросы инвесторов и рассказал, ожидать ли разворота рынка, что будет с акциями после окончания СВО, когда на рынок будут допущены иностранные инвесторы, и какие облигации покупать на случай падения рынка?

– Краткосрочный тренд на российском рынке сейчас определяется котировками рубля, – считает Максим Шеин. – Если он замрёт на текущих уровнях, краткосрочно возможен боковик, консолидация. Что касается ожиданий по окончанию СВО, то тут не так всё, однозначно. Возможно, санкции продолжат действовать, иностранные инвесторы не будут такие допущены к торгам.

На вопрос, какие облигации выбрать, чтобы переждать коррекцию, эксперт рекомендует делать ставку на короткие бумаги.

– Для краткосрочного размещения, а мы предполагаем, что коррекция не будет затяжной, лучше выбрать облигации с коротким сроком погашения – год-два. Так инвестор снижает процентные и кредитные риски. Если коррекция на рынке акций перерастёт в медвежий рынок на несколько лет, облигации погасятся, и дальше инвестор зайдёт в облигации по новым, возможно, более выгодным ставкам, либо нарастит портфель в акциях по очень привлекательным ценам.

Также эксперт прокомментировал тему резких взлётов бумаг во 2-3 эшелоне, которые в последние время происходят всё чаще. Недавно в связи с этим Московская биржа опубликовала обращение к инвесторам, в котором предупредила о необходимости принятия взвешенных инвестиционных решений.

По мнению Максима Шеина, скачки во втором эшелоне будут всегда, главное – понимать за счёт чего скачок.

– Если он носит технический характер, например, принудительно закрывается короткие позиции по эмитенту, нужно успеть выйти из бумаг во время этого резкого подъёма.