РБК: Суровикина сняли с должности главкома Воздушно-космических сил

В медиа генерал Сергей Суровикин не появлялся с 24 июня.

«Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении», рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник, осведомленный о кадровом решении в Минобороны.

Как уточнил еще один источник издания, на сегодня он находится в краткосрочном отпуске.

Напомним, о Суровикине стало известно в июне 2022 года. Тогда он командовал южной группировкой войск, участвующих в военной операции на Украине. 8 октября этого же года его назначили командующим объединенной группировкой войск. 11 января 2023 года его на посту начальника Генштаба сменил Валерий Герасимов: Суровикин стал его заместителем. Генерал не появлялся на публике с момента записи призыва к бойцам ЧВК «Вагнер» остановить мятеж.