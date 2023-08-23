Новости

РБК: Суровикина сняли с должности главкома Воздушно-космических сил

Фото с сайта Минобороны РФ

Читайте также:

БПЛА попал в строящееся здание «Москва-Сити»
23 августа 2023
Зеленский подтвердил причастность Украины к попытке атаковать Крымский мост
14 августа 2023

В медиа генерал Сергей Суровикин не появлялся с 24 июня.

«Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении», рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник, осведомленный о кадровом решении в Минобороны.

Как уточнил еще один источник издания, на сегодня он находится в краткосрочном отпуске.

Напомним, о Суровикине стало известно в июне 2022 года. Тогда он командовал южной группировкой войск, участвующих в военной операции на Украине. 8 октября этого же года его назначили командующим объединенной группировкой войск. 11 января 2023 года его на посту начальника Генштаба сменил Валерий Герасимов: Суровикин стал его заместителем. Генерал не появлялся на публике с момента записи призыва к бойцам ЧВК «Вагнер» остановить мятеж.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как стать любимой компанией? HR-день в Сбере
«НR сегодня – это полноценный бизнес-блок»
Говорить на одном языке. Как ИНК формирует единое понимание корпоративных практик
«Мы конкурируем уже не зарплатами». 5 способов привлечь и удержать сотрудников
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес