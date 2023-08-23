Путин потребовал снизить волатильность на финансовом рынке РФ и установить контроль за оттоком капитала

Правительство РФ и Центральный банк должны активнее использовать инструменты и механизмы, позволяющие снизить волатильность на финансовом рынке, так как она затрудняет принятие инвестиционных решений.Такую задачу президент России Владимир Путин поставил на заседании Совета по национальным проектам, передает ТАСС.

– За последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность – всем нам хорошо это известно. Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан. Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации, – сказал глава государства.

Президент отметил, что надо «существенно нарастить усилия и добиться конкретных, осязаемых результатов». В частности, необходимо добиться снижения спекулятивного спроса и контроля оттока капитала.

– Нужно работать в том числе и над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение основных участников финансового рынка, – добавил Путин.

Отметим, что в последние месяцы в акциях третьего эшелона происходят очень сильные движения, дневные объемы торгов по ним порой превышают обороты традиционных рыночных бумаг. По мнению экспертов, в секторе с начала года надулся полноценный пузырь. Аномальные движения во многом являлись результатом крупных спекуляций. Мосбиржа сокращала лимиты дневного прироста по ряду акций со стандартных +40% до +10%, однако результата это не дало, спекуляции продолжаются. В связи с этим недавно Московская биржа опубликовала обращение к инвесторам, в котором предупредила о необходимости принятия взвешенных инвестиционных решений.

Эксперты БКС Мир инвестиций опубликовали список из десяти российских акций с признаками пузыря. В этот список вошли Лензолото, Центральный телеграф, Россети Ленэнерго, Россети Кубань, Россети Сибирь, ТНС энерго, Саратовэнерго, Астраханская энергосбытовая компания, НКХП, ТГК-2.