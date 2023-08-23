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БПЛА попал в строящееся здание «Москва-Сити»

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Еще два дрона сбили в Можайском районе и Химках.

«Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. По информации Минобороны, ПВО сбила ещё один беспилотник в районе Химок», – пишет мэр Сергей Собянин в Телеграм-канале.

По его словам, выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет.

Напомним, что 24 июля на Комсомольском проспекте в Москве обнаружили осколки беспилотника. Минобороны РФ сообщило о террористической атаке со стороны Украины. По информации министерства, два украинских БПЛА подавлены и потерпели крушение, пострадавших нет. После этого дроны заметили 28 июля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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